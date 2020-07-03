Львівщина продовжує лідирувати за кількістю хворих на Covid-19. Дані МОЗ з усіх областей



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в Україні за добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу

На Львівщині підтверджено 5883 випадки коронавірусу

В Україні 3 липня 46 763 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 876 нових випадків, це на 13 випадків менше, ніж учора (889). Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1915 випадків;

Волинська область — 2571 випадок;

Дніпропетровська область — 1103 випадки;

Донецька область — 599 випадків;

Житомирська область — 1435 випадків;

Закарпатська область — 3126 випадків;

Запорізька область — 579 випадків;

Івано-Франківська область — 2544 випадки;

Кіровоградська область — 653 випадки;

м. Київ — 5347 випадків;

Київська область — 2702 випадки;

Львівська область — 5883 випадки;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 450 випадків;

Одеська область — 1792 випадки;

Полтавська область — 322 випадки;

Рівненська область — 3950 випадків;

Сумська область — 304 випадки;

Тернопільська область — 1990 випадків;

Харківська область — 2255 випадків;

Херсонська область — 195 випадків;

Хмельницька область — 822 випадки;

Чернівецька область — 4935 випадків;

Черкаська область — 653 випадки;

Чернігівська область — 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на Covid-19.

На Львівщині підтверджено 5883 випадки інфікування коронавірусом, з них 157 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1053 ПЛР-тести, з них з нових проб –744 ПЛР-тести. Відтак, 152 – позитивні, з них з нових проб – 114. Серед них львів`ян – 54.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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В Україні за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужали за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.