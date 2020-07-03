У Волинській області відсьогодні посилюється карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шацькій райдержадміністрації рекомендовано прийняти ряд додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусної інфекції

Місцева влада посилить карантин у місцях масового відпочинку, зокрема біля водойм

У Волинській області відсьогодні, 3 липня, посилюються карантинні заходи у районах масового відпочинку, зокрема біля водойм. Таке рішення повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

«3 липня 2020 року в області відбудеться посилення карантину в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. У цьому числі й Шацький район, де окрім цього з 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні», - йдеться у повідомленні.

За головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко, рівень захворюваності на Covid-19 у Волинській області стабільно високий, регіон посідає четверте місце в Україні щодо поширення коронавірусної інфекції.

«Зокрема, протягом останніх трьох днів щоденно реєструються перевищення на 2 з 4 визначених критеріїв: коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 зростає і становить 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендованому не більше 11%. Ще один перевищений показник – динаміка випадків інфікування, який щоденно збільшується і становить відповідно 10,4 %, 19,4 % та 24,5 % (при рекомендованому не більше 10%). Середній показник захворюваності по області на COVID-19 за останніх 7 днів становить 47 на 100 тис. населення», - наголосила Янко.

За словами головлікаря області, найвищі рівні захворюваності, як і раніше, зафіксовано у Камінь-Каширському (93,8 випадка захворювання на 100 тис.населення), Ківерцівському (77,1) та Ратнівському (73,3 ) районах. За останній тиждень найбільше зростання захворюваності відбувається в Шацькому районі (60,3 на 100 тис. населення) та у Луцьку (47,8).

За рішенням комісії, контролюючі органи проводитимуть на всій території області перевірки закладів, що надають послуги з розміщення (баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв, пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо).

Окрім цього, Шацькій райдержадміністрації рекомендовано прийняти ряд додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

Копіювати код для вставки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд посилить карантинні обмеження, якщо в Україні кількість активних хворих на 100 тисяч населення сягне позначки у 60 хворих.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.