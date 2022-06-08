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  4. Ляшко дав тривожний прогноз для українців: стосується смертельної хвороби
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    Здоров'я

    Ляшко дав тривожний прогноз для українців: стосується смертельної хвороби

    Наслідки війни спровокують проблеми з онкологією - Ляшко дав тривожний прогноз для українців: стосується смертельної хвороби
    Наслідки війни спровокують проблеми з онкологією
    фото з відкритих джерел

    МОЗ передбачає зростання кількості «запущених» випадків раку

    В Україні прогнозується зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причиною тому стало повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Зазначено, що в Україні кожен рік приблизно 140 тис. українців дізнаються про онкодіагноз. Тому рання діагностика залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ).

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що за два роки пандемії і вже 104 дні повномасштабної війни істотно знизилася кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.

    «Як наслідок цього ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування. Також необхідно враховувати і вплив війни на стан психічного здоров’я, внаслідок якого окремі хвороби можуть виявлятись на 10-15 років раніше ніж в середньому в популяції»,– сказав він.

    Так, МОЗ рекомендує всім, хто знаходиться в безпечних регіонах, при першій можливості подбати про своє здоров'я і відвідати лікаря з метою профілактики захворювань.

    У ПМГ входить шість досліджень, що дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

    • мамографія;
    • гістероскопія;
    • гастроскопія;
    • колоноскопія;
    • цистоскопія;
    • бронхоскопія.

    При проведенні обстежень пацієнтам безкоштовно гарантується:

    • консультація лікаря,
    • безпосередньо дослідження,
    • аналіз і опис результатів,
    • місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, гастроскопії, колоноскопії та цистоскопії.
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    Теги: росія окупанти міністр війна українці Україна хвороби рак окупація Віктор Ляшко #stoprussia
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    Ляшко дав тривожний прогноз для українців: стосується смертельної хвороби