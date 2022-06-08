  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ розповіли про результати «полювання» за добу на Донбасі
рус
    Події в Україні

    ЗСУ розповіли про результати «полювання» за добу на Донбасі

    Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів - ЗСУ розповіли про результати «полювання» за добу на Донбасі
    Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів
    фото: Угруповання Об'єднаних сил

    Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках

    Протягом доби, 8 червня, окупанти обстріляли приблизно 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них: 21 житловий будинок, 2 школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

    У результаті цих обстрілів загинула чотири цивільні особи, шестеро отримали поранення.

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні сім атак ворога. На одній локації ще триває бій.

    Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 3 танка;
    • 2 бойові броньовані машини;
    • 4 одиниці автомобільної техніки;

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

    Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

    Нагадаємо, українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку.

    Тим часом ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна машини Україна будинок окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ розповіли про результати «полювання» за добу на Донбасі