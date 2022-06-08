ЗСУ розповіли про результати «полювання» за добу на Донбасі

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках

Протягом доби, 8 червня, окупанти обстріляли приблизно 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них: 21 житловий будинок, 2 школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

У результаті цих обстрілів загинула чотири цивільні особи, шестеро отримали поранення.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні сім атак ворога. На одній локації ще триває бій.

Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танка;

2 бойові броньовані машини;

4 одиниці автомобільної техніки;

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Нагадаємо, українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку.

Тим часом ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км.

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