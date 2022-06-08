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    Події в Україні

    Гайдай розповів про загрозу оточення українських військ на Луганщині

    Бої у Сєвєродонецьку все ще продовжуються - Гайдай розповів про загрозу оточення українських військ на Луганщині
    Бої у Сєвєродонецьку все ще продовжуються
    фото з відкритих джерел

    Загрози оточення ЗСУ на Луганщині немає

    Загрози оточення українських військ у Луганській області наразі немає. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Загрози оточення наших сил у Луганській області поки що немає. Декілька днів тому спецпризначенні справді зайшли і зачистили майже повністю половину Сєвєродонецька. Коли росіяни це зрозуміли, просто почали рівняти його із землею авіаударами та артилерією. Немає сенсу сидіти в якійсь багатоповерхівці та чекати, доки все зруйнують повністю. Тому наші наразі знову контролюють лише околицю міста», – написав Гайдай.

    Голова ОВА зазначив, що бої у місті все ще точаться.

    Раніше Гайдай зазначав, що українським захисникам на Луганщині потрібна далекобійна артилерія, яка зможе відкинути ворожу, а в прямому бойовому зіткненні Росія точно програє.

    Нагадаємо, що російські загарбники стирають із лиця землі ще одне українське місто. Постійних руйнівних атак зазнає Лисичанськ на Луганщині.

    Триває сто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На низці напрямків тривають активні бойові дії. На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай розповів про загрозу оточення українських військ на Луганщині