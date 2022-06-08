ЗМІ: Кредитори агрохолдингу «Мрія» подали в суд на директора Андрія Гуту

Позивачі вимагають компенсацію на суму понад $100 млн

Завдяки схемам виконавчий директор Андрій Гута вивів з рахунків агрохолдингу «Мрія» до $220 млн. Кредитори позиваються до банківських установ, причетних до шахрайських схем, пише видання КП в Україні.

Один з найбільших агрохолдингів України «Мрія» збанкрутував після того, як його власники, а саме Андрій Гута, вивів з рахунків підприємства значні суми грошей. Технічний дефолт агрохолдингу «Мрія» було оголошено у 2014 році, а борги компанії сягнули $1,3 млрд.

«Здійснювати шахрайські дії виконавчому директору «Мрії» Андрію Гуті допомогли в Credit Suisse та Bank of Cyprus, через рахунки в яких кошти переводилися у підставні офшорні фірми, підконтрольні йому. Згодом частина грошей була використана Гутою на придбання елітної нерухомості в Європі. Ці факти було оприлюднено у нещодавньому розслідуванні міжнародного Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), яке було проведене на замовлення команди ліквідаторів «Мрії», – говориться у публікації.

Серед іншого воно показало, що в період з жовтня 2011 року по грудень 2013 року компанія під керівництвом Андрія Гути заплатила понад $100 мільйонів за акції восьми кіпрських компаній. Сумарно ці «прокладки» володіли лише активами на $12 тис. Як зазначають розслідувачі OCCRP, «Мрія» перерахувала кошти восьми компаніям на Британських Віргінських островах (БВО), кожна з яких володіла акціями однієї з кіпрських фірм. Ці вісім компаній на БВО належали членам родини Гути.

«Купівля акцій насправді була фіктивною і просто способом витягнути мільйони з [Мрії]», – йдеться у листі ліквідаторів «Мрії» Кріса Якодеса і Андрі Антоніу до кредиторів.

Видання стверджує, що банк Credit Suisse, в якому організатори схеми також відкрили 13 інших корпоративних і 3 особистих рахунка, ймовірно сприяв виведенню коштів агрохолдингу. OCCRP посилається на арбітражний документ, який прямо звинувачує Credit Suisse в ігноруванні «червоних прапорців» швейцарського законодавства про відмивання грошей. Крім того, згідно з судовими документами левова частка грошей, які залишалися на корпоративному рахунку «Мрії» в Credit Suisse, згодом надійшла на рахунки Bank of Cyprus.

«Було шахрайство з боку компанії. Банки повинні були задавати питання», – каже Тон Галс, колишній фіндиректор «Мрії», призначений після дефолту. За оцінкою Галса, через шахрайські схеми Гута міг витягнути із «Мрії» близько $220 млн, з яких $100 млн пройшли через Bank of Cyprus, а решта – через Credit Suisse чи інші банки.

Зазначається, що наразі ліквідатори від імені кредиторів «Мрії» подали судовий позов зокрема до Андрія Гути, вимагаючи компенсацію на суму понад $100 млн. Крім того, ліквідатори подали позов проти Bank of Cyprus про відшкодування збитків у розмірі понад $48,5 мільйонів доларів, посилаючись на «порушення банком законних обов’язків».

Автор публікації нагадує, що у 2019 році на Кіпрі були видані європейські ордери на арешт Андрія Гути. У 2020 році було видано міжнародне «Червоне повідомлення» – запит до правоохоронних органів у всьому світі з проханням знайти й тимчасово заарештувати Андрія Гуту.