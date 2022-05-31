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  4. В Охматдиті вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослому
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    Здоров'я

    В Охматдиті вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослому

    В Охматдиті провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослому - В Охматдиті вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослому

    В Охматдиті провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослому

    фото з відкритих джерел

    Першою дорослою пацієнткою стала 29-річна Анастасія з Миколаєва, яка через війну не змогла у березні пройти трансплантацію

    В лікарні Охматдит провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослому. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Лікарня «Охматдит», зважаючи на кількість онкохворих, які потребують високоспеціалізованої допомоги, отримала ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих.

    «Відтепер фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку, особливо тим, чиї плани на лікування порушила війна»,- сказано в повідомленні.

    Зазначається, що першою дорослою пацієнткою стала 29-річна Анастасія з Миколаєва, яка через війну не змогла у березні пройти трансплантацію, щоб побороти рак.

    «Замість операції та лікування, змушена була виїхати з напівоточеного міста, яке щодня зазнавало нищівних руйнувань від авіаударів. Питання проведення трансплантації стало питанням життя і смерті»,- зазначають у МОЗ.

    В повідомленні сказано, що через відсутність авіасполучення з Україною, доставка кісткового мозку донора літаком з Німеччини відбулася до Польщі. Зазначається, що далі у рекордні терміни цінний вантаж був доставлений в Охматдит.

    Теги: росія окупанти війна лікарня Україна Охматдит рак окупація #stoprussia
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    В Охматдиті вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослому