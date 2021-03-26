Ляшко розповів, як будуть застосовувати новоприбулу вакцину CoronaVac

Ляшко підтвердив, що в Україну 25 березня завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac

У МОЗ розповіли, як українців будуть вакцинувати від коронавірусу китайською вакциною CoronaVac, перша партія якої сьогодні надійшла в Україну.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Він підтвердив, що в Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac.

«Вона потребує двох щеплень. Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона використовуватиметься. Але використовуватимуть чітко ті 215 тисяч доз на два щеплення. Спочатку зроблять перше щеплення, а потім через 24 дні - друге. Стосовно того, чому прийшло тільки 215 тисяч доз, то це - запитання до компанії, яка її постачає. За несвоєчасні поставки ця компанія сплачує штрафні санкції. Але ми надіємось, що найближчим часом буде виконаний контракт, а це - 1,9 млн доз вакцини», – розповів Ляшко.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid-19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов 25 березня підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу. В Україну має надійти перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.