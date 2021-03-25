Стало відомо, чому Індія затримує наступні поставки вакцини CoviShield

Індія, швидше за все, затримає поставки вакцини AstraZeneca для COVAX на березень і квітень

Україна розраховує на поставки від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca у першому півріччі

На тлі нової хвилі пандемії у Індії, ця країна тимчасово призупинила основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca (CoviShield), аби задовольнити внутрішній попит. Про це пише Reuters з посиланням на кілька джерел.

Одне з них зазначає, що цей крок вплине також на поставки вакцин в межах глобальної ініціативи COVAX, за якою її мають отримати понад 180 країн світу.

Наразі індійський виробник вакцини проти коронавірусу Serum Institute, який виготовляє препарат AstraZeneca, поставив програмі 17,7 мільйона доз, а Індія загалом – 60,5 мільйона.

На сайті міністерства закордонних справ Індії вказано, що вакцини вже перестали експортувати через розширення власних зусиль з імунізації населення.

«Все інше відійшло на другий план, принаймні на деякий час. Ніякого експорту до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане йти на це, поки так багато людей потребують вакцинації в Індії», — кажуть джерела.

Згодом у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) підтвердили інформацію про те, що Індія, швидше за все, затримає поставки вакцини AstraZeneca для COVAX на березень і квітень.

«Ми розуміємо, що поставки вакцин проти Covid-19 в країни з низькими доходами, які беруть участь в програмі COVAX, ймовірно, зіштовхнуться із затримками та не отримають експортні ліцензії на наступні дози вакцини проти Covid-19, вироблених Індійським інститутом сироватки (SII)», – йдеться у заяві ЮНІСЕФ.

Водночас там переконують, що ведуть переговори з урядом Індії, щоб забезпечити поставки «якомога швидше».

У межах глобальної ініціативи COVAX український уряд розраховує на поставки від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Прогнозують отримати її у першому півріччі 2021 року.

Водночас голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький напередодні заявив, що постачання наступної партії CoviShield до України можуть відкласти «на певний термін», бо індійську сторону непокоять дискредитаційні заяви щодо цього препарату та її виробників. Переконує, що Україна отримала від посольства Індії відповідний лист.

Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу CoviShield від виробника Serum Institute India прибули в Україну 23 лютого. Вже наступного дня в Україні почали робити щеплення.

Наразі CoviShield – єдина вакцина, яку Україна має для щеплення проти коронавірусу. Цей препарат розроблений Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях в Індії. Фактично, CoviShield – це та сама «оксфордська» вакцина, яку для локального індійського ринку випускає Serum Institute India. В Україні препарат зареєстрували для екстреного використання.

24 березня стало відомо, що індійський виробник вакцини AstraZeneca (CoviShield) вирішив уповільнити й може відкласти взагалі постачання препарату в Україну. Це, нібито, пов'язано з дискредитаційними заявами в Україні щодо індійської вакцини.

Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield, ціну на яку в МОЗ не розкривають.

За словами Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

Додамо, що у світі понад 125 млн випадків коронавірусу.

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