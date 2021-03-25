Sinovac їде в Україну. Степанов розповів про першу партію китайської вакцини

Сьогодні в Україну має надійти перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac

Перша партія китайської вакцини Sinovac складе 200 тисяч доз, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі «Україна 24».

«Перша партія - 200 тисяч доз, після того, як привезуть, вони повинні пройти лабораторний контроль... Ми дуже швидко його проведемо, до 10 днів», - зазначив міністр.

Він також підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу.

«Ми не припиняємо працювати з індійськими партнерами з відвантаженням законтрактованих і проплачених вакцин AstraZeneca CoviShield. Дійсно, є проблема з отриманням дозволу на експорт вакцин. Ми працюємо по різних каналах, і прем'єр-міністр, і Президент країни... Ми повинні були отримати до кінця березня ще 1 500 000 доз. Ми очікуємо дозволу на експорт вакцин», - сказав Степанов.

У той же час міністр додав, що є нерозуміння з боку індійського уряду з тієї дискусії, яка почалася в Україні щодо вакцини, виробленої на потужностях індійського Інституту сироватки крові.

Також напередодні Мінветеранів оприлюднив персональні дані українців, записаних на вакцинацію. У міністерстві вже відреагували та видалили посилання на таблиці з даними кандидатів на вакцинацію, але не змогли пояснити, як виникла ця помилка.

Зазначимо, як сьогодні повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 341 952 людини.

В Україні вчора зробили 18 тисяч щеплень проти коронавірусу.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні було оновлено два антирекорди – за кількістю нових випадків зараження і за кількістю померлих.

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