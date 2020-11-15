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    Здоров'я

    Людина миє руки і не може зупинитись. Психіатр розповіла про розлади, спровоковані пандемією

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    Люди з розладами через пандемію завжди почуваються себе в небезпеці - Людина миє руки і не може зупинитись. Психіатр розповіла про розлади, спровоковані пандемією
    Люди з розладами через пандемію завжди почуваються себе в небезпеці

    «Людина не може зупинитись через відчуття небезпеки», – пояснює фахівець

    Психотерапевт Ірина Демеркова пояснила поведінку людей, які через пандемію коронавірусу провокують психічні розлади.

    В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня зазначила, що такі люди завжди почуваються себе в небезпеці.

    «Я можу говорити про це на основі своєї практики. Ці розлади пов’язані з обережністю. Є таке поняття, як обсесивно-компульсивний розлад. Наприклад, якщо людина 10 разів на годину миє руки чи якщо людина кілька разів протирає продукти з магазину, ледь не окропом поливають. Це вже хвороблива поведінка. Це стан, коли людина не може зупинитись через відчуття небезпеки. Людина намагається щось контролювати, але контролювати не може», – зазначила лікарка.

    Крім того, Демеркова розповіла чи може серед людей, які перехворіли на коронавірус чи лікарів, які лікують хворих на Covid-19, зʼявитися посттравматичний розлад.

    «Це трохи інше. При ПТСР є момент входу в травматичну ситуацію та виходу. У випадку коронавірусу йдеться швидше про накопичувальну травму, тобто немає входу і виходу. Коли людина знаходиться постійно в стані стресу, виникає стан «ось-ось це все закінчиться», а нічого не закінчується. По суті, людина має навчитись жити у стані нестабільності, бо зараз це є найстабільніший стан. З’являється різна симптоматика: безсоння, втрата апетиту, панічні атаки. Це неможливо контролювати і це накопичується», – пояснила фахівчиня.

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    Теги: продукти коронавірус Ірина Демеркова
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