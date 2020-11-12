Психолог пояснила, яким людям пандемія принесла користь

«Пандемія нагадала людству про тонку межу «життя-смерть», – пояснює фахівець

Психотерапевт Ірина Демеркова розповіла, чи є для людей позитивні моменти в коронакризі. В інтерв’ю «Главкому» фахівчиня зазначила, що пандемія нагадала людству про тонку межу «життя-смерть».

«Отже, змусила замислитися, можливо, зробити переоцінку цінностей. Крім того, інтроверти – люди, заглиблені в себе, – дуже раділи: вони ніби отримали легальний дозвіл жити своїм життям. Коли ж суворі обмеження добігли кінця, вони сумували, що улюблений режим з роботою онлайн закінчився. Водночас обмеження дали можливість усвідомити, що жити у такому ритмі – це нормально», – зазначила лікарка.

Крім того, Демеркова сказала, що дякувати пандемії деякі працелюби почали більше бачитися з родинами.

«Важливий момент: через карантин фактично люди… повернулися в сім’ї. Їх змусили постійно перебувати разом на одній території, діти і батьки почали розмовляти між собою. Одночасно і конфлікти загострились. З іншого боку, пандемія змусила людей до оптимізації внутрішньо сімейних стосунків. Та й взагалі, почали один одного підтримувати, якось звертати увагу на тих, хто поряд. Зіграла чималу роль тимчасова втрата соціальної активності – театри, концерти. І повернення цієї соціально-культурної частини є дуже цінним. Я гуляла в кінці літа в Маріїнському парку, і там квартети грали якісь віртуозні твори – тоді багато людей аплодували стоячи і плакали. Люди хочуть це чути, бути причетними до живого мистецтва», – зазначила фахівчиня.

Також, Демеркова пояснила, як довго людина може перебувати в такому стані невизначеності, як себе стабілізувати, та як навчитись жити з мінімальними стресом.

«Я думаю, це можливо. Все залежить від ступеня цілісності особистості. Якщо особистість цілісна, здорова, то настає момент, коли така людина говорить: «Будь-яку невизначеність я визначаю. Я не дозволю коронавірусу керувати моїм життям. Зрозуміло, що є речі, якими я не можу керувати, кудись полетіти, з кимось зустрітися. Але є те, чим я можу керувати. І я вирішую, що я буду визначати щось в своєму житті». Тобто настає момент усвідомлення давньої істини: «роби що можеш – і будь що буде», – каже вона.

Як зазначила психотерапевт, людина розуміє, що тут і зараз може проживати в тих радостях і задоволеннях, в яких вирішить сама: хоч щось, але вона контролює.

«Є люди, які готові будь-які гроші заплатити, і кожного дня робити тести. Розумієте, пандемія – це справді страшно і драматично, але ж стан тривоги був і до неї, і буде завжди. Я думаю, що коронавірус у своїй масштабності і глобальності лише загострив це відчуття», – наголосила лікарка.