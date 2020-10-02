Магнітні бурі: календар на жовтень та важливі поради графіка



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Магнітні бурі виникають внаслідок спалахів на Сонці

На початку і в кінці місяця будуть зафіксовані незначні коливання

Синоптики прогнозують до кінця року досить багато магнітних бур, проте жовтень буде досить спокійним.

За прогнозами синоптиків, жителям України не варто побоюватися серйозних метеоударів. На початку і в кінці місяця будуть зафіксовані незначні коливання. Слабку магнітну бурю варто очікувати в період з 21 по 23 жовтня.

Хвилі, спрогнозовані синоптиками, не є небезпечними для людей. Вони відносяться до рівня G1, який є найнижчим.

Зазначимо, що магнітні бурі виникають внаслідок спалахів на Сонці. Навколо Землі знаходиться захисний шар магнітосфера – він оберігає планету від сонячної радіації. На неї впливає сонячний вітер, швидкість якого збільшується через спалахи на Сонці. Магнітосфера через це стискається і відбуваються перепади в величинах струму.

Прогноз магнітних бурь на жовтень 2020 року, прогноз: сайт лабораторії регіональної астрономії ФІАН

Як уберегти себе під час магнітних бур

У дні підвищеної метеоактивності не варто планувати важливі справи або зустрічі. По можливості, краще намагатись відпочивати у такі дні.

Щоб в цей період почувати себе краще, варто висипатися, вживати в їжу більше білка, а також менше палити.

Для того, щоб самопочуття не погіршувався, варто пити багато чистої води і регулярно провітрювати приміщення. За можливості більше часу проводити на свіжому повітрі.

Особливу увагу варто приділити людям з хронічними захворюваннями, наприклад, такими як мігрень або підвищений тиск. Такі люди найбільше страждають від магнітних бур. Тому варто заздалегідь запастися потрібними ліками і намагатися дбайливо ставитися до свого здоров’я.

В ідеалі, під час підвищеної метеоактивності постаратися не вживати алкоголь, жирну і дуже гостру їжу.

Дратівливим людям рекомендують пити трав’яні заспокійливі чаї або легкі заспокійливі на травах.

Нагадаємо, наприкінці вересня світ накрила сильна геомагнітна буря.