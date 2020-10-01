До 9 тисяч нових хворих щодня. ВООЗ зробила «коронавірусний» прогноз для України



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До кінця року кількість хворих на коронавірус українців значно зросте

За словами представника Всесвітньої організації охорони здоров'я Ярно Хабіхта, кількість щоденно інфікованих коронавірусом збільшуватиметься до кінця року.

Про це заявив керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю Суспільному.

«Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тис., і може складати від 7 до 9 тис. випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі», - розповів Хабіхт.

Чиновник ВООЗ зауважив, що подібна тенденція спостерігається у всіх країнах, адже хворобу поки не викорінили.

«В Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах. Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас в школі, працівники одного відділу - ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи», - наголосив керівник офісу ВООЗ в Україні.

На запитання, як за його прогнозом, до кінця року буде зростати кількість випадків захворювання, Хабіхт відповів:

«Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тис. випадків за день, то я буду трохи більше стурбований», - резюмував він.

Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069. За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеської (+260) областях і Києві (+377).

В Україні за весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

Зазначимо, що 1 вересня глава уряду Денис Шмигаль теж зробив прогноз щодо поширення коронавірусу. Тоді він вважав, що в Україні з кінця вересня - початку жовтня прогнозують підтвердження близько 3 тисяч випадків інфкування коронавірусом щодня.

Зазначимо, що напередодні ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.



