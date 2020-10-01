В Італії – найбільша за п’ять місяців добова кількість випадків Covid-19
Велика кількість нових інфікованих може бути наслідком поновлення роботи шкіл у країні
В Італії зафіксували найбільшу за п'ять місяців добову кількість нових хворих на коронавірус – 2548.
Про це 1 жовтня повідомляє агенція Ansa.
Зазначається, що така кількість нових інфікованих може бути наслідком поновлення роботи шкіл у країні.
Крім того, протягом останньої доби зафіксовано 24 летальні випадки – порівняно з 16 минулої доби.
Загальна кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Італії від початку пандемії становить 317 409, померло в країні вже 35 918 інфікованих.
При цьому кількість тих, хто одужав, зросла за добу на 1140 і сягнула 228 844 осіб.
Як відомо, Італія через епідемію планує продовжити надзвичайний стан.
Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.
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Всього213028
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Хворіють114392
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Одужали94443
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Померли4193
За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.