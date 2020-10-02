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    Здоров'я

    Ляшко: в Україні не було першої хвилі коронавірусу

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    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко - Ляшко: в Україні не було першої хвилі коронавірусу
    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

    В Україні було «поступове зростання» кількості інфікованих, але не перша хвиля захворюваності, заявили у МОЗ

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що першої хвилі пандемії коронавірусу в Україні не було, адже МОЗ намагалося запобігти поширенню Covid-19.

    Про це Ляшко повідомив в ефірі «Українського радіо».

    «У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було», – зауважив Ляшко.

    Як приклад він навів Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тис. випадків за добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тис. нових випадків).

    Ляшко вважає, що хвиля коронавірусу – це коли є пікова завантаження до 10 тис., потім падає кількість до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день.

    Нагадаємо, 1 жовтня Україна оновила карантинні зони.

    Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      213028
    • Хворіють
      114392
    • Одужали
      94443
    • Померли
      4193

    За добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

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