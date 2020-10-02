Ляшко: в Україні не було першої хвилі коронавірусу



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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

В Україні було «поступове зростання» кількості інфікованих, але не перша хвиля захворюваності, заявили у МОЗ

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що першої хвилі пандемії коронавірусу в Україні не було, адже МОЗ намагалося запобігти поширенню Covid-19.

Про це Ляшко повідомив в ефірі «Українського радіо».

«У нас не було хвилі, а поступове зростання, з яким ми з системою охорони здоров'я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було», – зауважив Ляшко.

Як приклад він навів Францію, Іспанію, Німеччину і Велику Британію, де чітко простежуються перша хвиля пандемії в березні-квітні (фіксували по 8-9 тис. випадків за добу) і друга хвиля у вересні-жовтні (фіксують 12-13 тис. нових випадків).

Ляшко вважає, що хвиля коронавірусу – це коли є пікова завантаження до 10 тис., потім падає кількість до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна оновила карантинні зони.

Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069.

Коронавірус в Україні

Всього 213028

Хворіють 114392

Одужали 94443

Померли 4193

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За добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.