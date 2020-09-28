Земля в обіймах Сонця: світ накрила сильна геомагнітна буря



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Кожну секунду приблизно 1,5 млн тонн сонячного матеріалу вилітають з надр світила і йдуть в космос

Земля піддається посиленому впливу високошвидкісного сонячного вітру

Сонячний вітер швидкістю 650 км/с викликав на Землі геомагніту бурю класу G2.

Про це повідомляє пресслужба Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Зазначається, вчора і сьогодні, 28 вересня, Земля піддається посиленому впливу високошвидкісного сонячного вітру, причина – у великому відростку північної полярної корональної діри. Кожну секунду приблизно 1,5 млн тонн сонячного матеріалу вилітають з надр світила і йдуть в космос на швидкості в сотні кілометрів на секунду: цей безперервний потік плазми відомий як сонячний вітер. Завдяки магнітному полю планети він в основному проходить повз.

Сьогодні очікуються нові шторми, бо сонячний вітер продовжує «дути» зі швидкістю понад 500 км/с.

Магнітні бурі рівня G2 (помірні бурі) впливають на енергетичні системи, розташовані на високих широтах. Також є вплив на космічні апарати: необхідні коригувальні дії з центрів управління; відмінності від прогнозованого орбітального знесення космічних апаратів.

Погіршення поширення радіохвиль на високих широтах, полярні сяйва видно до широти 50 градусів. Близько 600 бур рівня G2 відбуваються за 11-річний цикл активності Сонця (в середньому одна буря в тиждень; приблизно 360 штормових днів за 11 років).

Раніше повідомлялося, що найпотужніша магнітна буря, за даними експертів, має розпочатися 23 вересня і триватиме по 29 число.