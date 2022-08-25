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ВООЗ помітила суттєве скорочення випадків мавп'ячої віспи

glavcom.ua
ВООЗ помітила суттєве скорочення випадків мавп'ячої віспи
За минулий тиждень у світі зафіксували 5 907 випадків зараження віспою мавп
Фото з відкритих джерел

ВООЗ заявила про скорочення випадків зараження мавп'ячою віспою на 21%

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) за минулий тиждень зафіксувала скорочення випадків зараження віспою мавп на 21%, пише Time.

Так, за даними ВООЗ, за минулий тиждень у світі зафіксували 5 907 випадків зараження віспою мавп.

Перші випадки цієї хвороби були зафіксовані минулого тижня в Ірані та Індонезії. Всього з кінця квітня було підтверджено понад 45 тисяч випадків зараження віспою мавп в 98 країнах світу.

Водночас 98% всіх випадків заражень віспою мавп в світі за останній місяць зафіксовані в країнах Америки (60%) і Європи (38%).

Нагадаємо, нещодавно на Кубі та в Молдові виявили перші випадки зараження мавпячою віспою.

Раніше у Європі була зафіксована перша смерть від мавпячої віспи.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Мавпяча віспа – рідкісне зоонозне вірусне захворювання (тобто захворювання, що передається людині від тварин). Зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці. Симптоми захворювання: лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

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Теги: епідемія ВООЗ мавпяча віспа

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