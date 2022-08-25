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Італієць одночасно заразився ВІЛ, коронавірусом та віспою мавп

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Італієць одночасно заразився ВІЛ, коронавірусом та віспою мавп
В Італії виявили перший випадок одночасного зараження  
фото з відкритих джерел

Науковці вважають, що 36-річний чоловік підхопив інфекції під час незахищеного статевого контакту 

Перший випадок одночасного зараження ВІЛ, коронавірусною інфекцією та віспою мавп зафіксовано в Італії, повідомила газета il Messaggero з посиланням на наукове дослідження у Journal of Infection.

У липні чоловік повернувся з Іспанії, де провів дев'ять днів, і погано почувався: крім втоми, у нього піднялася температура, хворіли горло та голова, а на животі з'явився висип. Через три дні він склав позитивний тест на Covid-19. Після появи висипу вже на лівій руці та поширенням виразкових утворень по тілу 36-річний чоловік звернувся до служби швидкої допомоги лікарні сицилійського міста Катанія. Там проведені аналізи діагностували у нього ВІЛ та віспу мавп, хоча на той час симптоми останньої майже зникли.

Як зазначається, під час перебування в Іспанії італієць мав незахищений статевий контакт із представниками своєї статі.

Крім того, італієць страждає від біполярного розладу та приймає відповідні медикаменти. Чоловіка виписали з лікарні за тиждень після госпіталізації.

«Наш випадок вказує на те, що статеві стосунки можуть бути основним шляхом передачі інфекції», – пишуть дослідники.  

Вони зазначає, що чоловік продовжував здавати позитивні аналізи на віспу та через 20 днів.  

«Це говорить про те, що ці люди можуть бути заразними протягом кількох днів після клінічної ремісії. Лікарі повинні закликати до вжиття відповідних запобіжних заходів», – йдеться в матеріалі. 

Нагадаємо, нещодавно на Кубі та в Молдові виявили перші випадки зараження мавпячою віспою.

Раніше у Європі була зафіксована перша смерть від мавпячої віспи.

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Теги: коронавірус ВІЛ/СНІД мавпяча віспа

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