Медики розкритикували постанову про звільнення очільника МОЗ Степанова



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«Зміна міністра гарантовано призведе до паралічу роботи міністерства на кілька місяців»

Медики та експерти виступили на захист чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова та вимагають надати йому можливість закінчити реформування медичної системи, яке тільки зараз набирає обертів.

Голова правління ГО «Платформа Здоров'я» Тимофій Бадіков на своєму блозі на “Українській правді» зазначив, що вважає доцільним подальше перебування керівника МОЗ на посаді. За його словами, згода Степанова взяти на себе відповідальність очолити міністерство в настільки критичний для охорони здоров’я період, — це крок, що заслуговує на повагу.

«Бачу в цій ситуації більше політичної складової, ніж хоч якихось переваг для медичної системи України. Вітчизняна медицина з головою занурена в боротьбу з пандемією COVID-19 і водночас «розгрібає» виклики реформування медичної системи… Не варто чекати, що за декілька місяців будь-хто на посаді міністра зможе скопом виправляти помилки, боротися з викликами та робити чітко скоординовані рухи вперед. Країна не може бути експериментальним стартапом – вартість помилок надто велика», — пише Тимофій Бадіков.

На думку політичного експерта Володимира Волі, опоненти Степанова у такий спосіб намагаються заробити політичні бали, апелюючи до думки тих, хто не задоволений карантином.

«Вважаю критику діяльності М. Степанова неконструктивною, тим паче вона зовсім не пов’язана з фаховими управлінськими оцінками» — коментує Володимир Воля.

Своєю думкою також поділився лікар-психіатр Семен Глузман: «В основі конфлікту — жодних таємниць. Новий міністр М. Степанов є невигідним та небезпечним для Уляни Супрун, що досі присутня в українській політиці, та її численним «супрунятам». М. Степанов — не мрійник, а активний та розумний менеджер. Він прийшов в міністерство без своєї команди і формує її в ході своєї роботи. Це людина, яка має наміри з розвалин, залишеними Супрун, створити ефективну систему охорони здоров’я. І не англійську, французьку, голандську, — а українську. Так, це можливо. Навіть з обмеженими фінансами».

Лікар Сергій Дубров стверджує, що зміна міністра гарантовано призведе до паралічу роботи міністерства на кілька місяців і першими постраждають це наші лікарі та пацієнти.

«За чотири місяці міністру багато вдалося. Незважаючи на пандемію, в Україні нарешті розпочали трупну трансплантацію органів, збільшено виплати за пакетами фінансування від НЗСУ на лікування інсульту та інфаркту, розроблено та представлено концепцію реформи екстреної медичної допомоги», — наголошує Сергій Дубров.