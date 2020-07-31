Рада Нацбанку звільнила заступника голови фінустанови



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Відставка Холода відкриває новому очільнику Нацбанку Кирилу Шевченку шлях для ухвалення «його» рішень, - аналітики

Сергій Холод відповідав за діяльність блоку «Платіжні системи та грошовий обіг»

Рада Національного банку звільнила Сергія Холода з посади заступника голови НБУ. Про відставку Холода за власним бажанням повідомляє пресслужба НБУ.

У пресслужбі нагадали, що Холод відповідав за діяльність блоку «Платіжні системи та грошовий обіг».

«Рада Національного банку під час засідання 31 липня 2020 року звільнила Сергія Холода із посади заступника голови Національного банку України з 3 серпня 2020 року. Відповідну заяву про звільнення за власним бажанням Сергій Холод подав голові НБУ Кирилу Шевченку», - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначають, що ця відставка означає, що в правлінні НБУ зі «старої» команди (яка прийшла за попереднього керівника Якова Смолія) залишились троє — Катерина Рожкова, Роман Борисенко та Дмитро Сологуб. Відставка Холода відкриває новому очільнику Нацбанку Кирилу Шевченку шлях для ухвалення «його» рішень. Так, у правлінні регулятора крім самого Шевченка вже є Юрій Гелетій, призначений нещодавно (вже за роботи Шевченка), а також буде хтось замість Сергія Холода.

Таким чином, у правлінні НБУ буде паритет між «старими» і «новими» членами, а при ухваленні рішень, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є слово очільника НБУ.

За словами колишнього очільника НБУ Якова Смолія, від нього вимагали курс по 30 гривень за долар та вищу інфляцію (стрімкіше зростання цін). Тепер новому голові НБУ теоретично вже ніщо не заважатиме ухвалювати рішення, аби виконати ці вимоги уряду та інших представників влади. Наприклад, міністр економіки нещодавно скаржився, що сильна гривня заважає економіці рости.

Водночас поки поведінка Шевченка на посаді не свідчить про зміну курсу НБУ, хоча на прямі запитання, який чекати курс гривні, він конкретної відповіді не давав.