Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дуже важливо встановити, хто з затриманих учасників брав участь у збройних діях на боці окупаційних сил, незаконних збройних формувань і чи причетні вони до вчинення тих, чи інших злочинів, - Кулеба

Голова МЗС Білорусі попросив передати список затриманих у Мінську осіб компетентним органам України

Голова МЗС Білорусі Володимир Макей передав тимчасово повіреному посольства України у Білорусі Петру Врублевському список затриманих у Мінську осіб російських бойовиків приватної військової компанії Вагнера. Про це під час брифінгу повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Як зазначив міністр, білоруська сторона попросила передати цей документ до компетентних органів з метою встановити причетність затриманих громадян до скоєння злочинів на території України.

«МЗС Білорусі звернулося до нас з проханням передати зазначений документ компетентним органам України для перевірки на предмет скоєння згаданими особами злочинів у нашій державі та участі у військових діях», - сказав міністр закордонних справ.

Кулеба зауважив, що «питання не лише в тому, скільки там (серед затриманих в Булорусі громадян) українців».

«Питання ширше. Дуже важливо встановити, хто з учасників цього списку брав участь у збройних діях на боці окупаційних сил, незаконних збройних формувань і чи причетні вони до вчинення тих, чи інших злочинів», - наголосив голова МЗС України.

Також Кулеба додав, що білоруська сторона ніяких обвинувачень на адресу України не висловила.

Як повідомлялося 30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.