Степанов повідомив, які зарплати отримуватимуть працівники «екстренки»



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Міністерство охорони здоров'я запропонує закласти в держбюджеті 2021 року 15,9 млрд грн на фінансування екстреної меддопомоги - міністр

Зарплати водіям, диспетчерам лікарям та фельдшерам піднімуть приблизно втричі

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що у 2021 році планується підвищення зарплат працівникам екстреної медичної допомоги. Про це він розповів під час пресбрифінгу у п'ятницю.

«Щодо зарплат: наразі зарплата водія становить 3,8-4,2 тис. грн, диспетчера - до 6 тис. грн, лікаря - до 7 тис. грн, фельдшера - до 6 тис. грн. Наступного року зарплата водія (медичного техніка) має бути 10-12 тис. грн, диспетчера - 11-13 тис. грн, фельдшера - 13-16 тис. грн, лікаря - 20-22 тис. грн», - сказав Степанов.

Степанов зазначив, що загалом Міністерство охорони здоров'я запропонує закласти в держбюджеті 2021 року 15,9 млрд грн на фінансування екстреної меддопомоги.

«Ми чітко розрахували, що подаватимемо до бюджету на 2021 рік. У 2020 році на екстрену меддопомогу в бюджеті закладено 6 млрд грн, додатково виділено ще 1,26 млрд грн, плюс 922 млн грн передбачені на заміну автомобілів «екстренки». У 2021 році ми пропонуватимемо, щоб фінансування було на рівні 15,9 млрд грн. З такими цифрами ми можемо говорити про якісну допомогу. Також ми передбачаємо 1,6 млрд грн на закупівлю автомобілів», - сказав він.

За його словами, міністерство має намір також вирішити проблеми неправильної маршрутизації, незахищеності медичних кадрів, низького фінансування.

«Що ми плануємо зробити в 2021-2023 роках. Нині лише в 31% випадків бригади вкладаються в норматив часу приїзду. Наступного року ми хочемо, щоб цей показник був щонайменше 60%, у 2022 році - 75%, у 2023 році - 85%. Стосовно маршрутизації пацієнтів - щодо інфаркту в 2020 році тільки 56% довозять пацієнтів до потрібного медзакладу, щодо інсульту статистики немає. Ми плануємо, що з 2021 по 2023 рік показник щодо інфаркту й інсульту буде щонайменше 80%. На це також впливає програма «Велике будівництво», коли в районах відновлять відділення невідкладної допомоги, де буде відповідне обладнання», - сказав він.

«Ми хочемо впровадити екстериторіальний принцип для доїзду. Впровадити чотири типи категорій - критичний, екстрений, невідкладний і непрофільний. (...) Нам потрібні стандарти надання меддопомоги, протоколи надання допомоги в екстрених станах. Також є питання перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників екстреної меддопомоги», - додав міністр.

Як повідомлялося, вже до кінця цього року швидка допомога у своїй роботі керуватиметься принципом екстериторіальності, що дозволить медикам здійснювати виїзди на найближчі виклики без прив’язки до області

Також нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що незабаром в силу вступлять нові алгоритми надання громадянам екстреної медичної допомоги. Хворих поділять на чотири категорії, це і визначатиме швидкість реагування співробітників екстреної медичної допомоги на виклик.

У МОЗ повідомили, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили з 112 гривень до 163 гривень.

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