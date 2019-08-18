Медики розповіли про користь хрону для здоров’я



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Хрон краще використовувати як пряну добавку до страви

Медики розповіли про корисні властивості хрону для здоров’я людини. Даний продукт здатний зміцнити імунітет, позитивно впливаючи на організм в цілому.

Про це повідомляє ukrhealth.

У тертому вигляді хрін допоможе поліпшити травлення, оскільки має в складі синігрин, гірчичну олію, а також мінеральні солі. Однак їсти продукт окремо у великих кількостях не варто, краще використовувати його як пряну добавку до страви. У соку овочевої рослини можна знайти лізоцим, який виступає природним антибіотиком. Якщо під рукою немає засобів з аптеки, його оптимально задіяти для обробки ран з метою прискорення їх загоєння.

Нерідко з продукту роблять хріновину, гостру приправу, приготовану з хрону, помідорів, цукру, часнику, оцту і солі. У підсумковій «страві» безліч вітамінів та інших корисних речовин, вона зміцнює імунну систему, запобігаючи застуді, а зберігати її можна кілька місяців.

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