Вчені змогли омолодити старий мозок
Це відкриття допоможе в лікуванні розсіяного склерозу
У Кембриджському університеті стовбурових клітин вчені зуміли повернути назад старіння головного мозку.
Про це повідомляє MedicalXpress.
Поки дослідники добилися результатів з мозком щурів. Фахівці вивчили центральну нервову систему молодих і старих гризунів. Виявилося, що збільшення жорсткості мозку з віком впливає на його старіння.
Вчені досліджували олігодендроціти (OPC), що розташовані у ЦНС і беруть участь в створенні мієлінової оболонки. Саме вона пошкоджується при розсіяному склерозі.
Коли біологи пересаджували OPC старих щурів в мозок молодих тварин, то клітини омолоджувалися. Також вчені видалили білок Piezo1, що сигналізує клітині про м’якість або твердість середовища. Обдуривши цей механізм клітини вважали навіть жорсткий матеріал м’яким і відновлювали свою колишню здатність до регенерації.
Біологи сподіваються, що це відкриття допоможе в лікуванні розсіяного склерозу.
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