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    У світі

    Вчені змогли омолодити старий мозок

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    Вчені змогли омолодити старий мозок

    Це відкриття допоможе в лікуванні розсіяного склерозу

    У Кембриджському університеті стовбурових клітин вчені зуміли повернути назад старіння головного мозку.

    Про це повідомляє MedicalXpress.

    Поки дослідники добилися результатів з мозком щурів. Фахівці вивчили центральну нервову систему молодих і старих гризунів. Виявилося, що збільшення жорсткості мозку з віком впливає на його старіння.

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    Вчені досліджували олігодендроціти (OPC), що розташовані у ЦНС і беруть участь в створенні мієлінової оболонки. Саме вона пошкоджується при розсіяному склерозі.

    Коли біологи пересаджували OPC старих щурів в мозок молодих тварин, то клітини омолоджувалися. Також вчені видалили білок Piezo1, що сигналізує клітині про м’якість або твердість середовища. Обдуривши цей механізм клітини вважали навіть жорсткий матеріал м’яким і відновлювали свою колишню здатність до регенерації.

    Біологи сподіваються, що це відкриття допоможе в лікуванні розсіяного склерозу.

    Нагадаємо, фахівці з’ясували, що більшість людей не вміють їсти яблука правильно.

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