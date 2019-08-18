Вчені змогли омолодити старий мозок



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Це відкриття допоможе в лікуванні розсіяного склерозу

У Кембриджському університеті стовбурових клітин вчені зуміли повернути назад старіння головного мозку.

Про це повідомляє MedicalXpress.

Поки дослідники добилися результатів з мозком щурів. Фахівці вивчили центральну нервову систему молодих і старих гризунів. Виявилося, що збільшення жорсткості мозку з віком впливає на його старіння.

Вчені досліджували олігодендроціти (OPC), що розташовані у ЦНС і беруть участь в створенні мієлінової оболонки. Саме вона пошкоджується при розсіяному склерозі.

Коли біологи пересаджували OPC старих щурів в мозок молодих тварин, то клітини омолоджувалися. Також вчені видалили білок Piezo1, що сигналізує клітині про м’якість або твердість середовища. Обдуривши цей механізм клітини вважали навіть жорсткий матеріал м’яким і відновлювали свою колишню здатність до регенерації.

Біологи сподіваються, що це відкриття допоможе в лікуванні розсіяного склерозу.

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