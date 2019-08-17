Супрун розвінчала міф про «чудодійні властивості» золотих пірамідок



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МОЗ України ніколи не видавало «ліцензію» для золотих пірамідок

В. о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала чудодійні властивості золотих пірамідок – «диво-винаходів українських науковців». Вона переконана, що уся ця історія про чудодійні властивості пірамідок – абсолютне шахрайство.

Про це Уляна Супрун написала у Facebook.

«Продаючи золоті пірамідки, людям обіцяли майже чудодійне зцілення. Нібито вони лікують майже всі захворювання, знімають біль, підвищують імунітет, сприяють омолодженню організму, захищають від стресу, гармонізують атмосферу будинку, покращують смакові властивості їжі, стимулюють ріст рослин та зцілюють домашніх улюбленців. Ймовірно, цей абсурдний перелік «винахідники» просто втомилися продовжувати», – зазначила Супрун.

За її словами, якщо в пошуковику ввести українською «золоті пірамідки», навряд чи знайдете щось окрім рекламних статей, внизу яких завжди є кнопка «замовити» золоту пірамідку.

«Ці статті навіть можуть містити відгуки «зцілених» клієнтів та київських лікарів і науковців, які нібито тестували цей «винахід» і наполягають на його лікувальних властивостях. Але, звісно ж, там немає жодних посилань на дослідження або наукові статті. Якщо шукати англійською, ситуація подібна – у більшості статей також можна купити пірамідку. Щоправда, про «чудодійність» там переважно не йдеться. Пірамідками «радять» лише очищувати атмосферу житла, іонізувати воду та повітря або ж медитувати з ними», – пише Супрун.

«МОЗ України ніколи не видавало «ліцензію» для цього виробу. Ці пірамідки були внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 31.03.2006 № 132 (строк дії свідоцтва про державну реєстрацію до 31.03.2011) за підписом першого заступника голови Державної служби І. Демченко. Держлікслужба залучала експертні установи для проведення необхідних експертиз та випробувань медичних виробів і видавала заявникові відповідні направлення», – повідомила Уляна Супрун.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що таке герпес, як його правильно лікувати й наголосила , що «застуда»на губах не лікується алое, льодом, корвалолом чи зеленкою, а генітальний герпес - содовими ваннами.