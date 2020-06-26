МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі



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У міністерстві охорони здоров'я готуються до розгортання лікарень другої хвилі

До розгортання лікарень другої хвилі будуть готуватися за регіональним принципом

Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання лікарень другої хвилі за регіональним принципом. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

«Виходячи з цифр захворюваності, аналізуючи поширення захворювання та кількість ліжок, звичайно, ми готуємось до розгортання лікарень другої хвилі. На сьогоднішній день загалом в Україні у лікарнях першої хвилі у нас 23 тисячі ліжок. Зайнято біля 4 тисяч. Більш напружена ситуація у Чернівецькій області та на Закарпатті, тому ми за регіональним принципом будемо готуватися до розгортання лікарень другої хвилі», - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві. У Львівській області — 209, Рівненській області — 116 та місті Києві – 113. Черговий антирекорд ми бачимо вже протягом двох тижнів.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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Станом на 26 червня зайнято 3839 ліжок із 23 419, виділених для хворих на Covid-19. Наразі на апараті штучної вентиляції легень перебуває 76 хворих. 30 102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.