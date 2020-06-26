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    Здоров'я

    Вчені довели, що препарати від гепатиту допомагають у лікуванні коронавірусу

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    Препарати даклатасвір і софосбувір&nbsp; допомагають при лікуванні коронавірусу - Вчені довели, що препарати від гепатиту допомагають у лікуванні коронавірусу
    Препарати даклатасвір і софосбувір  допомагають при лікуванні коронавірусу

    Завдяки препаратам вдалося запобігти розмноженню інфекції в клітинах легенів

    Випробування препаратів від гепатиту С під назвою даклатасвір і софосбувір показали, що вони допомагають при лікуванні коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні бразильського науково-дослідного об'єднання імені Освалдо Круза (Fiocruz).

    Вчені зазначають, що застосування противірусних препаратів на ранній стадії може поліпшити клінічну картину пацієнтів і скоротити кількість важких випадків.

    За даними фахівців, завдяки даклатасвіру і софосбувіру вдалося запобігти розмноженню інфекції в трьох різних видах клітин, в тому числі в клітинах легенів. Вчені також розповіли, що в інфікованих захисних клітинах сповільнюється розмноження речовин, які викликають запальні процеси.

    Під час дослідження даклатасвір показав більш високу ефективність у порівнянні з софосбувіром, Крім того, обидва препарати продемонстрували кращі результати на відміну від противірусних ліків широкого спектру дії –  рібавірином та антиретровірусим атазанавіром.

    Раніше повідомляли, що учені дослідницького інституту Скріппса у США знайшли в крові пацієнтів, які одужали від Covid-19 ,  антитіла, що забезпечують потужний захист від коронавірусу. Дослідники взяли зразки крові у людей, які мали легку і важку форми захворювання. Під час експерименту фахівці використовували тестові клітини, які синтезують рецептор ACE2, з яким взаємодіє вірус до проникнення в клітину. Вчені перевірили, чи може кров, що містить антитіла,  зв'язуватися з вірусом і блокувати процес зараження.

    здоров'я медицина наука коронавірус
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