Вчені довели, що препарати від гепатиту допомагають у лікуванні коронавірусу



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Препарати даклатасвір і софосбувір допомагають при лікуванні коронавірусу

Завдяки препаратам вдалося запобігти розмноженню інфекції в клітинах легенів

Випробування препаратів від гепатиту С під назвою даклатасвір і софосбувір показали, що вони допомагають при лікуванні коронавірусу. Про це йдеться у дослідженні бразильського науково-дослідного об'єднання імені Освалдо Круза (Fiocruz).

Вчені зазначають, що застосування противірусних препаратів на ранній стадії може поліпшити клінічну картину пацієнтів і скоротити кількість важких випадків.

За даними фахівців, завдяки даклатасвіру і софосбувіру вдалося запобігти розмноженню інфекції в трьох різних видах клітин, в тому числі в клітинах легенів. Вчені також розповіли, що в інфікованих захисних клітинах сповільнюється розмноження речовин, які викликають запальні процеси.

Під час дослідження даклатасвір показав більш високу ефективність у порівнянні з софосбувіром, Крім того, обидва препарати продемонстрували кращі результати на відміну від противірусних ліків широкого спектру дії – рібавірином та антиретровірусим атазанавіром.

Раніше повідомляли, що учені дослідницького інституту Скріппса у США знайшли в крові пацієнтів, які одужали від Covid-19 , антитіла, що забезпечують потужний захист від коронавірусу. Дослідники взяли зразки крові у людей, які мали легку і важку форми захворювання. Під час експерименту фахівці використовували тестові клітини, які синтезують рецептор ACE2, з яким взаємодіє вірус до проникнення в клітину. Вчені перевірили, чи може кров, що містить антитіла, зв'язуватися з вірусом і блокувати процес зараження.