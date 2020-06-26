Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксовано на Львівщині. Дані МОЗ з усіх областей



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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 209

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 209, Рівненській області — 116 та місті Києві – 113. Черговий антирекорд ми бачимо вже протягом двох тижнів», — сказав Степанов.

За даними ЦГЗ, госпіталізації потребували 11 015 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 378 пацієнтів. Станом на сьогодні зайнято 3839 ліжок із 23 419, виділених для хворих на Covid-19. Наразі на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих. 30 102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1788 (1111 одужали);

Волинська обл. — 2096 (681 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1081 (903 одужали);

Донецька обл. — 412 (159 одужали);

Житомирська обл. — 1366 (719 одужали);

Закарпатська обл. — 2547 (917 одужали);

Запорізька обл. — 561 (405 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2217 (1091 одужав);

м. Київ — 4726 (1489 одужали);

Київська обл. — 2419 (1236 одужали);

Кіровоградська обл. — 640 (525 одужали);

Луганська обл. — 76 (55 одужали);

Львівська обл. — 4836 (725 одужали);

Миколаївська обл. — 384 (278 одужали);

Одеська обл. — 1529 (637 одужали);

Полтавська обл. — 304 (268 одужали);

Рівненська обл. — 3364 (1682 одужали);

Сумська обл. — 284 (203 одужали);

Тернопільська обл. — 1857 (1109 одужали);

Харківська обл. — 1993 (1021 одужав);

Херсонська обл. — 190 (175 одужали);

Хмельницька обл. — 724 (526 одужали);

Черкаська обл. — 627 (439 одужали);

Чернівецька обл. — 4582 (1800 одужали);

Чернігівська обл. — 514 (145 одужали).

Нагадаємо, що в Україні з початку пандемії на Covid-19 захворіла 3 071 дитина та 6 420 медпрацівників, з них за минулу добу коронавірус було підтверджено у 135 дітей та 74 медпрацівників.

Коронавірус в Україні

Всього 41117

Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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Також МОЗ закликає поліцію посилити карантинний контроль у транспорті та супермаркетах.

Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.