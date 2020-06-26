Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксовано на Львівщині. Дані МОЗ з усіх областей
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 209
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській та Рівненській областях, а також у місті Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області — 209, Рівненській області — 116 та місті Києві – 113. Черговий антирекорд ми бачимо вже протягом двох тижнів», — сказав Степанов.
За даними ЦГЗ, госпіталізації потребували 11 015 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 378 пацієнтів. Станом на сьогодні зайнято 3839 ліжок із 23 419, виділених для хворих на Covid-19. Наразі на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих. 30 102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1788 (1111 одужали);
- Волинська обл. — 2096 (681 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 1081 (903 одужали);
- Донецька обл. — 412 (159 одужали);
- Житомирська обл. — 1366 (719 одужали);
- Закарпатська обл. — 2547 (917 одужали);
- Запорізька обл. — 561 (405 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 2217 (1091 одужав);
- м. Київ — 4726 (1489 одужали);
- Київська обл. — 2419 (1236 одужали);
- Кіровоградська обл. — 640 (525 одужали);
- Луганська обл. — 76 (55 одужали);
- Львівська обл. — 4836 (725 одужали);
- Миколаївська обл. — 384 (278 одужали);
- Одеська обл. — 1529 (637 одужали);
- Полтавська обл. — 304 (268 одужали);
- Рівненська обл. — 3364 (1682 одужали);
- Сумська обл. — 284 (203 одужали);
- Тернопільська обл. — 1857 (1109 одужали);
- Харківська обл. — 1993 (1021 одужав);
- Херсонська обл. — 190 (175 одужали);
- Хмельницька обл. — 724 (526 одужали);
- Черкаська обл. — 627 (439 одужали);
- Чернівецька обл. — 4582 (1800 одужали);
- Чернігівська обл. — 514 (145 одужали).
Нагадаємо, що в Україні з початку пандемії на Covid-19 захворіла 3 071 дитина та 6 420 медпрацівників, з них за минулу добу коронавірус було підтверджено у 135 дітей та 74 медпрацівників.
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Всього41117
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Хворіють21732
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Одужали18299
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Померли1086
Також МОЗ закликає поліцію посилити карантинний контроль у транспорті та супермаркетах.
Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії. Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.