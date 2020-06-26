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    Здоров'я

    На Львівщині за добу – 209 випадків Covid-19

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    На Львівщині коронавірус не відступає - 209 нових випадків за добу - На Львівщині за добу – 209 випадків Covid-19
    На Львівщині коронавірус не відступає - 209 нових випадків за добу

    Загалом коронавірус виявлено у 4836 осіб

    На Львівщині за вчорашню добу лабораторні центри провели 1238 ПЛР-тестів, з них з нових проб — 1006 ПЛР-тестів. Відтак, 209 — позитивні, з них з нових проб — 175. Серед них львів`ян — 82. Загалом в роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику — 1150 проб. Про це повідомили у Львівській міській раді.

    Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 4836 осіб, 126 людей померли, 725 пацієнтів одужали

    За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5950 осіб, госпіталізовані — 1018, на амбулаторному лікуванні — 4932 особи, виписані — 827 осіб. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.

    У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 82 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні - 77 пацієнтів.

    Нагадаємо, 25 червня у Львові лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з них з нових проб – 630 ПЛР-тестів. Відтак, 204 — позитивні, з них з нових проб – 129. Серед них львів`ян – 51.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      41117
    • Хворіють
      21732
    • Одужали
      18299
    • Померли
      1086

    Станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.  Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

    здоров'я Львівщина медицина Львів коронавірус
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