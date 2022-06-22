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    Здоров'я

    МОЗ хоче забрати відому лікарню Мечникова у своє підпорядкування

    Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова відома за межами України - МОЗ хоче забрати відому лікарню Мечникова у своє підпорядкування
    Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова відома за межами України
    фото з відкритих джерел

    У Дніпропетровській облраді відбудеться нарада щодо передачі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова підпорядкування МОЗ

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко звернувся до Дніпропетровської обласної ради з пропозицією розглянути можливість передачі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова зі спільної власності територіальних громад в підпорядкування МОЗ. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

    Очільник облради 22 червня збирає нараду, на яку запросив керівника мед закладу Сергія Риженка. «Будемо розбиратися і давати відповідну оцінку проханню, яке надійшло з МОЗу», – повідомив Лукашук.

    Він вважає, що медзаклад має й надалі залишатися у спільній власності територіальних громад.

    Лікарня Мечникова – провідний заклад, про який знають далеко за межами України. Там працюють професійні, досвідчені медики, які врятували десятки тисяч життів. Зокрема, з 2014 року в лікарню доставляють бійців із фронту на Донбасі.

    Нагадаємо, що українському адвокату та військовому Масі Найєму, який дістав тяжке поранення на фронті, врятували життя в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Дніпро лікарня Дніпропетровщина Віктор Ляшко
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    МОЗ хоче забрати відому лікарню Мечникова у своє підпорядкування