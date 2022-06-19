Масі Найєм показав перше фото після операції й розповів, хто його врятував

Масі Наєм згадав, як його доставили до лікарні в Дніпро та врятували життя

Адвокат подякував усім, хто допоміг його врятувати, назвавши імена медиків

Український адвокат та військовий Масі Найєм, який дістав тяжке поранення на фронті, виклав перше фото після операції та розповів історію свого порятунку. Про це Наєм написав у Facebook.

За словами військового, він пам’ятає мить поранення та декілька моментів під час транспортування. Проте через велику кровотечу Масі Найєм не бачив людей, тому медичних працівників йому допоміг ідентифікувати брат Мустафа.

Наєм згадав, як його доставили до лікарні в Дніпро. Військовий подякував усім, хто допоміг його врятувати, назвавши імена медиків. З місця подій Найєма довезли до Слов’янська, де його стан стабілізували. Потім міжнародна гуманітарна організація MOAS транспортувала його до лікарні у Краматорську. Після цього той самий екіпаж евакуював воїна до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова – там його прооперували.

«Отже, моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями, які допомогли евакуювати, і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч. Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам‘яті, але мій мозок зберегли, і я вільно мислю і навіть аналізую все, що відбулось», – написав Масі Найєм.

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

Відомо, що Масі Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», громадський активіст, правозахисник, а також військовослужбовець. Він був мобілізований у 2015 році, через рік демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Масі Найєм знову пішов на службу у Збройні сили України.