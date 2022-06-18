Індонезія планує виділити Україні $5 млн для відбудови лікарень

Фінансова допомога Україні від Індонезії може бути спрямована на відновлення українських медичних закладів

Влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що Республіка Індонезія готова приєднатися до відновлення української медичної інфраструктури, яка була зруйнована ракетами та снарядами російських окупантів. Зокрема йдеться про інвестиції у розмірі $5 млн, які можуть бути спрямовані на відновлення українських медичних закладів.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременко, в деокупованих регіонах вже впроваджуються проєкти з відновлення медичної інфраструктури, зокрема й коштом коштів благодійників.

«Сьогодні ми бачимо значну підтримку міжнародної спільноти, яка готова взяти участь у відбудові українських лікарень та амбулаторій. Пріоритетними напрямами для допомоги є відновлення та розбудова лікарень Київської, Сумської та Чернігівської областей», – повідомив Олексій Яременко.

Варто зауважити, що Індонезія з початку війни надала значну допомогу Україні, поставивши велику кількість ліків та медичної продукції.

Нагадаємо, Франція надасть Україні мобільну лабораторію для розслідування воєнних злочинів РФ. Серед іншої допомоги Франція сприятиме ефективніше розслідувати воєнні злочини Росії в Україні. Зокрема країна передасть мобільну систему для аналізу ДНК.

Також повідомлялося, що Франція передасть ЗСУ додаткові гаубиці Caesar.