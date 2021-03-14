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    МОЗ оновило розподіл на карантинні зони: «помаранчевих» регіонів побільшало

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    За добу рівень госпіталізацій став меншим у п&rsquo;яти регіонах &ndash; на Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині - МОЗ оновило розподіл на карантинні зони: «помаранчевих» регіонів побільшало
    За добу рівень госпіталізацій став меншим у п’яти регіонах – на Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині

    За добу у «помаранчеву» зону додалася Чернігівщина

    У дев’яти регіонах України станом на 14 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через Covid-19, до списку за добу знову потрапила Тернопільська область, яка уже кілька днів «балансує», то входячи, то залишаючи цей перелік. При цьому »помаранчевих» зон за рівнем поширення коронавірусу побільшало – додалася Чернігівщина.

    Про це інформує пресслужба МОЗ України.

    Згідно з інформацією, у «червоній зоні» опинилися Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька області. У помаранчевій зоні місто Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.

    За добу рівень госпіталізацій став меншим у п’яти регіонах – на Вінниччині, Житомирщині, Закарпатті, Прикарпатті та Буковині, однак вони залишилися у «небезпечній» зоні.

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    У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами – зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення Covid-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на «колір» регіону різняться й обмежувальні заходи.

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    Нагадаємо, за минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.

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    Теги: Чернігівщина хвороби карантин місто коронавірус
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