У Києві за добу виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі

У столиці виявили за минулу добу 439 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«439 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 2897 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 146398», – повідомив Кличко.

Захворіли: 268 жінок віком від 18 до 90 років, 147 чоловіків віком від 19 до 89 років. А також 14 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнти. Одужали минулої доби 337 людей. Загалом коронавірус подолали 98365 киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському – 103, Дніпровському – 88 та в Дарницькому районі – 82 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.

Читайте також: