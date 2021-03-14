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    У Києві за добу виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей

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    До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнти - У Києві за добу виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей

    До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнти

    Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі

    У столиці виявили за минулу добу 439 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «439 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 2897 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 146398», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 268 жінок віком від 18 до 90 років, 147 чоловіків віком від 19 до 89 років. А також 14 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнти. Одужали минулої доби 337 людей. Загалом коронавірус подолали 98365 киян.

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    «Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському – 103, Дніпровському – 88 та в Дарницькому районі – 82 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, за минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
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