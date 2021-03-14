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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській та Дніпропетровській областях - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській та Дніпропетровській областях

    За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнтів

    За минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.

    Здійснено тестувань за добу – 60522 (зокрема методом ПЛР – 31598, методом ІФА – 6132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22792).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1460756 осіб;
    • одужало – 1222516 осіб;
    • летальних випадків – 28303;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7360066.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

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    Теги: міністр Максим Степанов хвороби коронавірус
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