Вчений спрогнозував терміни нового локдауну в Україні

Академік нагадав, що в Україні виявлені нові мутації Covid-19

В Україні зростає кількість хворих на Covid-19, не виключено, що в країні буде введено черговий жорсткий локдаун.

Про це розповів голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко, – повідомляє «Україна 24».

«Як правило, вводять локдаун не коли пік захворювання, а коли він починається, для того, щоб перешкоджати розвитку захворювання. Можливо, у зв’язку з тим, що у нас починається другий пік захворюваності, і напевно він буде інтенсивним у квітні-травні, потрібно було вводити якісь запобіжні заходи проти поширення інфекції», – пояснив Комісаренко.

Він додав, що в Україні зафіксовано випадки нових мутацій Covid-19, які є більш заразними.

Комісаренко зазначив, що для того, щоб вакцинація від коронавірусу дала результат, необхідно, щоб в Україні робилося по 100 тисяч щеплень на день.

«Якщо буде 100 тисяч, у нас залишилося приблизно 300 днів, ми до кінця року могли б проімунізувати майже все те населення, яке вимагає імунізації, це трохи понад 30 млн людей. При нинішніх темпах говорити про імунізацію не доводиться», – констатував він.

Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 51 тисяч людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 3596 осіб.

Як повідомлялося, за минулу добу 13 березня в Україні виявлено 9012 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4216 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 145 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 2743 особи.

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