МОЗ оновив протокол лікування хворих на Covid-19: що змінилося

Для лікування хворих на коронавірус додано ще один препарат

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування хворих на Covid-19.

Про це повідомила сьогодні під час онлайн-брифінгу перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Протокол лікування був оновлений 6 квітня.

Зокрема, додано препарат тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом Covid-19.

«Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом Covid-19. Змінено режим дозування тоцилізумаб для пацієнтів з тяжким і середнім перебігом хвороби. Рекомендована доза 8 мг на кілограм одноразово. В попередньому протоколі це було дворазове введення по 4 мг», – розповіла Садов'як.

У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.

Крім того, пацієнтам, у яких легка форма коронавірусу, заборонено використовувати антибіотики.

«Пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою», – зазначила Садов'як.

Заступниця міністра зазначила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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