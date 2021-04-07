Степанов: «Нам вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу в Україні до кінця вже 2021 року»

Україна має 32 млн доз вакцин, наголосив Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував подолання Covid-19 в Україні до кінця 2021 року у разі відповідної вакцинації населення. Про це він заявив на засіданні уряду 7 квітня.

«З урахуванням надходження вакцин… ми маємо 32 млн доз вакцин», – сказав Степанов.

Він додав, що указом президента України від 3 квітня МОЗ доручено розробити національний план вакцинопрофілактики, також поставлена ціль вакцинувати «більшість населення України до кінця 2021 року».

«Ми вважаємо, що це цілком можливо виконати, що потужності нащої системи готові для виконання такого завдання… В проєкті національного плану ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити наша медична система, щоб охопити 70% населення щепленням до кінця року. Це майже 6 млн щеплень на місяць, або 250 тис. щеплень на добу без вихідних», – додав Степанов.

Він висловив впевненість, що «вдасться переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його».

«Я впевнений, що нам вдасться це зробити, вдасться переконати і вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу в нашій країні до кінця вже 2021 року», – підкреслив очільник МОЗ.

Степанов на засіданні уряду прокоментував перебіг пандемії Автор: Відео: КабМін/YouTube

В Україні за минулу добу було щеплено від коронавірусу 15 585 осіб. З початку кампанії вакцинації ін'єкції були зроблені 320 265 громадянам. Темп вакцинації дещо прискорився, однак Київська область припинила робити щеплення, бо закінчився препарат.

Тим часом Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від коронавірусу.

За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

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