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    Коронавірус в Україні: за добу кількість нових хворих сягнула майже 20 тисяч

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    Минулої доби було госпіталізовано 4936 хворих на коронавірус - Коронавірус в Україні: за добу кількість нових хворих сягнула майже 20 тисяч
    Минулої доби було госпіталізовано 4936 хворих на коронавірус
    Фото: freepik

    Кількість смертей від коронавірусу за добу перевищила чотири сотні

    За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

    Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 823 674 особи;
    • одужало – 1 395 104 особи;
    • летальних випадків – 36 381;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 1 864 випадки
    • Вінницька область – 640
    • Волинська область – 448
    • Дніпропетровська область – 1 665
    • Донецька область – 1 146
    • Житомирська область – 647
    • Закарпатська – 236
    • Запорізька область – 823
    • Івано-Франківська область – 231
    • Київська область – 1 265
    • Кіровоградська область – 207
    • Луганська область – 226
    • Львівська область – 1 639
    • Миколаївська область – 372
    • Одеська область – 1 194
    • Полтавська область – 848
    • Рівненська область – 557
    • Сумська область – 820
    • Тернопільська область – 373
    • Харківська область – 1 194
    • Херсонська область – 317
    • Хмельницька область – 1 094
    • Черкаська область – 834
    • Чернівецька область – 377
    • Чернігівська область – 659

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, за добу 8 квітня в Україні було зафіксовано 19419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Було госпіталізовано 5092 особи, від ускладнень хвороби померли 464 людини, одужали – 10032 особи.

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    Теги: Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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