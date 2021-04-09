Коронавірус в Україні: за добу кількість нових хворих сягнула майже 20 тисяч
Кількість смертей від коронавірусу за добу перевищила чотири сотні
За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.
Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 823 674 особи;
- одужало – 1 395 104 особи;
- летальних випадків – 36 381;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 864 випадки
- Вінницька область – 640
- Волинська область – 448
- Дніпропетровська область – 1 665
- Донецька область – 1 146
- Житомирська область – 647
- Закарпатська – 236
- Запорізька область – 823
- Івано-Франківська область – 231
- Київська область – 1 265
- Кіровоградська область – 207
- Луганська область – 226
- Львівська область – 1 639
- Миколаївська область – 372
- Одеська область – 1 194
- Полтавська область – 848
- Рівненська область – 557
- Сумська область – 820
- Тернопільська область – 373
- Харківська область – 1 194
- Херсонська область – 317
- Хмельницька область – 1 094
- Черкаська область – 834
- Чернівецька область – 377
- Чернігівська область – 659
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу 8 квітня в Україні було зафіксовано 19419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Було госпіталізовано 5092 особи, від ускладнень хвороби померли 464 людини, одужали – 10032 особи.