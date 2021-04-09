Коронавірус в Україні: за добу кількість нових хворих сягнула майже 20 тисяч

Минулої доби було госпіталізовано 4936 хворих на коронавірус

Кількість смертей від коронавірусу за добу перевищила чотири сотні

За минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 823 674 особи;

одужало – 1 395 104 особи;

летальних випадків – 36 381;

проведено ПЛР-тестувань – 8 568 004.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 864 випадки

Вінницька область – 640

Волинська область – 448

Дніпропетровська область – 1 665

Донецька область – 1 146

Житомирська область – 647

Закарпатська – 236

Запорізька область – 823

Івано-Франківська область – 231

Київська область – 1 265

Кіровоградська область – 207

Луганська область – 226

Львівська область – 1 639

Миколаївська область – 372

Одеська область – 1 194

Полтавська область – 848

Рівненська область – 557

Сумська область – 820

Тернопільська область – 373

Харківська область – 1 194

Херсонська область – 317

Хмельницька область – 1 094

Черкаська область – 834

Чернівецька область – 377

Чернігівська область – 659

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 8 квітня в Україні було зафіксовано 19419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Було госпіталізовано 5092 особи, від ускладнень хвороби померли 464 людини, одужали – 10032 особи.

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