Степанов назвав три регіони України, які виведуть з «червоної» зони

Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у «жовту» зону

Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область будуть виходити з «червоної» зони

Вже найближчим часом три області України можуть вийти з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки.

Про це в етері ток-шоу «Право на владу» повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Найважча ситуація саме в Києві, Хмельницька область, Миколаївська. Водночас Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область будуть виходити (з «червоної» зони – ред)», – сказав Степанов.

Міністр додав, що Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у «жовту» зону. Щодо Закарпатської – дивитимуться на завтрашні показники.

Зазначені області, як відомо, потрапили до «червоної» зони одними з перших.

Нагадаємо, із 9 квітня у Запорізькій області почнуть діяти нові карантинні обмеження. У місті Запоріжжі стосовно близько 20 протестувальників проти посилення карантину розпочато кримінальне провадження за статтею про опір співробітникам поліції.

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