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    Степанов назвав три регіони України, які виведуть з «червоної» зони

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    Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у &laquo;жовту&raquo; зону - Степанов назвав три регіони України, які виведуть з «червоної» зони
    Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у «жовту» зону

    Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область будуть виходити з «червоної» зони

    Вже найближчим часом три області України можуть вийти з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки.

    Про це в етері ток-шоу «Право на владу» повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    «Найважча ситуація саме в Києві, Хмельницька область, Миколаївська. Водночас Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область будуть виходити (з «червоної» зони – ред)», – сказав Степанов.

    Міністр додав, що Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у «жовту» зону. Щодо Закарпатської – дивитимуться на завтрашні показники.

    Зазначені області, як відомо, потрапили до «червоної» зони одними з перших.

    Нагадаємо, із 9 квітня у Запорізькій області почнуть діяти нові карантинні обмеження. У місті Запоріжжі стосовно близько 20 протестувальників проти посилення карантину розпочато кримінальне провадження за статтею про опір співробітникам поліції.

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    Теги: Хмельниччина Івано-Франківщина Чернівецька область Максим Степанов карантин коронавірус
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