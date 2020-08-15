МОЗ опублікував правила проживання в гуртожитках під час карантину: подробиці
Мешканці гуртожитку мають перебувати поза кімнатами лише у респіраторі або захисній масці
Усі студенти зобов’язані носити захисні маски поза межами кімнатиМіністерство охорони здоров’я нагадало правила проживання у гуртожитках в період карантину.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначаться, що усі зобов’язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході.
Адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення Covid-19.
Правила перебування та проживання в гуртожитку наступні:
- На вході мають бути інформаційні матеріали про профілактику Covid-19;
- Місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками;
- Мешканці мають перебувати поза кімнатами лише у респіраторі або захисній масці;
- Відвідувачам мають роботи щоденний температурний скринінг безконтактним методом;
Окрім цього, власники та адміністрація мають забезпечити:
- Наявність п’ятиденного запасу ЗІЗ та їх використання працівникам гуртожитку;
- Постійну наявність мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах;
- Вологе прибирання;
- Дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години;
- Централізований збір ЗІЗ;
- Контроль за використанням ЗІЗ поза кімнатами;
- Медичне спостереження, доставку усього необхідного тим, хто перебувають на самоізоляції у гуртожитку;
- Обмеження масових зборів працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, в закритих приміщеннях
Нагадаємо, в Україні вже 89,7 тис. випадків Covid-19, за добу новий антирекорд — 1847.
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