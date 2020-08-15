Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 847 нових випадків Covid-19



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Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців

Кількість інфікованих продовжує встановлювати антирекорди

В Україні станом на ранок 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора. Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797.

Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

Нагадаємо, в Україні станом на 13 серпня зафіксовано 1 592 нових випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж у попередній день (275).

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий спосіб лікування коронавірусу.

До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.