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    Суспільство

    Мер Черкас закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань

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    У вересні цього року очікується приїзд в Україну від 5 тис до 10 тис хасидів - Мер Черкас закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань
    У вересні цього року очікується приїзд в Україну від 5 тис до 10 тис хасидів

    За словами Бондаренка, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України

    Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана. Про це Бондаренко написав у Facebook.

    За його словами, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України.

    «Нас обурює історія з ухваленням рішення щодо хасидах. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий від українського. А от місцеві громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято», - написав він.

    Бондаренко додав, що приїзд хасидів в Умань може нести загрозу не лише для Черкащини, але й для всієї України.

    «Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями Covid-19, вони несуть загрозу населенню не тільки Умані Черкаської області, але і всієї України. Це порушує права українських громадян, ставить нас в несправедливе становище перед іноземцями», - заявив мер Черкас.

    Бондаренко закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

    Як повідомлялося 11 серпня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

    До відома, в Україну у вересні цього року для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем) можуть приїхати від 5 000 до 10 000 хасидів.

    У середині липня йшлося про те, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще не визначився, чи пускати цього року хасидів в Україну.

    Нагадаємо, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора.  Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      89719
    • Одужали
      47430
    • Хворіють
      40245
    • Померли
      2044

    У світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 21 355 685 осіб. При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.

    США міністр Ізраїль Черкаси свята мер українці хасиди Умань Україна Facebook місто Денис Шмигаль коронавірус Олег Немчінов
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