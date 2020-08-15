Мер Черкас закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань



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У вересні цього року очікується приїзд в Україну від 5 тис до 10 тис хасидів

За словами Бондаренка, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана. Про це Бондаренко написав у Facebook.

За його словами, приїзд великої кількості хасидів може нести загрозу для всієї України.

«Нас обурює історія з ухваленням рішення щодо хасидах. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий від українського. А от місцеві громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято», - написав він.

Бондаренко додав, що приїзд хасидів в Умань може нести загрозу не лише для Черкащини, але й для всієї України.

«Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями Covid-19, вони несуть загрозу населенню не тільки Умані Черкаської області, але і всієї України. Це порушує права українських громадян, ставить нас в несправедливе становище перед іноземцями», - заявив мер Черкас.

Бондаренко закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося 11 серпня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

До відома, в Україну у вересні цього року для святкування Рош-Гашана (Нового року за іудейським календарем) можуть приїхати від 5 000 до 10 000 хасидів.

У середині липня йшлося про те, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще не визначився, чи пускати цього року хасидів в Україну.

Нагадаємо, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора. Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 89719

Одужали 47430

Хворіють 40245

Померли 2044

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У світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 21 355 685 осіб. При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.