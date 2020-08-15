На Рівненщині місцева влада розгортатиме лікарні другої хвилі для хворих на Covid-19
Наразі в області заповненість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з Covid-19 складає 41%, - облдержадміністрація
На Рівненщині розгортатимуть нові лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє видання «Про Захід»" з посиланням на голову ОДА Віталія Коваля.
«Для прийняття хворих на коронавірус будемо залучати ще дві лікарні поблизу обласного центру – в Гощі та Здолбунові. Це дозволить розвантажити Рівненську міську лікарню», - розповів Коваль.
За словами голови облдержадміністрації, наразі на Рівненщині заповненість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з Covid-19 складає 41%.
«Кількість місць із підведенням кисню – 61% в медзакладах першої хвилі та 47% – в закладах другої хвилі»,- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні кількість госпіталізованих із Covid-19 минулого місяця зросла на 25%.
Також МОЗ повідомляв, що у Києві і ще трьох регіонах лікарні майже на 50% заповнені хворими на Covid-19.
До відома, у Києві заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%
-
Всього89719
-
Одужали47430
-
Хворіють40245
-
Померли2044
Як повідомлялося, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора. Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.