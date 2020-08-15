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    Суспільство

    На Рівненщині місцева влада розгортатиме лікарні другої хвилі для хворих на Covid-19

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    Для прийняття хворих на коронавірус будемо залучати ще дві лікарні поблизу обласного центру &ndash; в Гощі та Здолбунові, - Коваль - На Рівненщині місцева влада розгортатиме лікарні другої хвилі для хворих на Covid-19
    Для прийняття хворих на коронавірус будемо залучати ще дві лікарні поблизу обласного центру – в Гощі та Здолбунові, - Коваль

    Наразі в області заповненість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з Covid-19 складає 41%, - облдержадміністрація

    На Рівненщині розгортатимуть нові лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Про це повідомляє видання «Про Захід»" з посиланням на голову ОДА Віталія Коваля.

    «Для прийняття хворих на коронавірус будемо залучати ще дві лікарні поблизу обласного центру – в Гощі та Здолбунові. Це дозволить розвантажити Рівненську міську лікарню», - розповів Коваль.

    За словами голови облдержадміністрації, наразі на Рівненщині заповненість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами з Covid-19 складає 41%. 

    «Кількість місць із підведенням кисню – 61% в медзакладах першої хвилі та 47% – в закладах другої хвилі»,- йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні кількість госпіталізованих із Covid-19 минулого місяця зросла на 25%.

    Також МОЗ повідомляв, що у Києві і ще трьох регіонах лікарні майже на 50% заповнені хворими на Covid-19.

    До відома, у Києві заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      89719
    • Одужали
      47430
    • Хворіють
      40245
    • Померли
      2044

    Як повідомлялося, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора.  Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

    місцева влада лікарня Україна Рівненщина влада коронавірус
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