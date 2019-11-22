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    Здоров'я

    МОЗ взялося за розробку обов’язкового страхування відповідальності лікаря

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    МОЗ взялося за розробку обов’язкового страхування відповідальності лікаря

    Міністерка впевнена, що новий закон захистить і лікаря, і пацієнта від необґрунтованих звинувачень

    У Міністерстві охорони здоров’я розробляють законопроект про обов’язкове страхування відповідальності, яке дозволить лікарям почувати себе захищеними та сприятиме спілкуванню з пацієнтом без обвинувачень. Про це повідомила міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час прес-конференції у Житомирі.

    «На стадії законопроекту: обов’язкове страхування відповідальності. Це той інструмент, який захищає лікаря - дуже часто від необґрунтованих звинувачень, а в інший спосіб, надає пацієнтам можливість бути захищеним, якщо раптом виникає ситуація. Це та річ, яка більше сприятиме нормальному спілкуванню без обвинувачень. Вона нам потрібна», - розповіла Скалецька.

    Міністерка зазначила, що після 2014 року, після скасування санітарної служби, так і не вдалось створити нову модернізовано систему. Тож виникає дуже багато запитань, хто та в яких ситуаціях несе відповідальність, хто та яке приймає рішення в епідемічних загостреннях.

    «На сьогодні, ми вже готуємо відповідь на ці питання, як системи громадського здоров’я – її розвиток. Система профілактичних заходів, звичайно: однією з перших є вакцинація, і дуже добре, що в нас регіони активно включились в цей процес, підіймають важливість і прискорюють кількість вакцинованих і рівень вакцинації покриття. Але цього недостатньо, і точно ми будемо більше працювати», - додала міністр.

     Читайте також: В Україні скасують групи інвалідності. Що задумала влада?

     

    Джерело: УНН

    Міністерство охорони здоров'я лікар Зоряна Скалецька страхування
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