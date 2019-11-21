Скандал із лікарняними: Мінсоцполітики запевняє, що гроші є



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У відомстві гарантують поновлення виплат

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль заявив про відсутність підстав для припинення виплат лікарняних та декретних Фондом соціального страхування України (ФССУ) та запевнив, що гроші для цього є.

Про це він сказав під час брифінгу у четвер, 21 листопада.

«Вчора ФССУ вийшов із повідомленням про припинення виплат по тимчасовій втраті непрацездатності, по вагітності та на поховання людей... Призупинення перерахування грошей можливе лише в одному випадку - якщо директор фонду ФССУ особисто дає розпорядження про призупинення або усно, або письмово. Підстав для призупинення немає. Гроші у фонду є. На вчора це було приблизно 427 млн грн, на сьогодні вже близько 550 млн грн. До кінця наступного тижня буде ще 860 млн. Хочу запевнити, виплати будуть відновлені, як тільки ми врегулюємо питання з керівництвом Фонду соціального страхування», - заявив Коваль.

Він зауважив, що упродовж 2019 року періодично відбувалися затримки з виплатою лікарняних. «Керівництво фонду запевняє, що затримки відбуваються через зростання середньої заробітної плати в Україні. Тобто відрахування по лікарняному більші, бо у людей зросла заробітна плата. Але при цьому збільшилося і відрахування від ЄСВ форм соціального страхування», - зазначив посадовець.

Таким чином, наголосив він, «підстав заявляти, що грошей недостатньо, аби проводити виплати, немає», а заяви про те, що їх не можна проводити, Коваль назвав маніпуляцією.

За його словами, «будь-яке рішення, пов’язане з бюджетом фонду, суто технічне і швидко вирішується в разі потреби». «Отже, в нас є припущення, що нинішня ситуація пов’язана з новим керівником Фонду Євгеном Баженковим», - зазначив Коваль.

Водночас він запевнив, що «виплати продовжаться в штатному режимі». «Зараз є заяви деяких обласних відділень фондів, які вони публікують у себе на сторінках у Фейсбуці, що продовжуються виплати. Вони не виконують рішення Баженкова про призупинення. Це особисте рішення цієї особи. Завжди періодично останнім часом через таку діяльність Фонду соціального страхування, яку ми бачимо, відбувалися затримки... І зараз вони також відбуваються. Але заява Баженкова викликала такий великий резонанс тому, що він своєю вказівкою призупинив самі перерахування. Але вони відбуваються. І обласні відділення фонду їх не призупиняли, тільки деякі. Це тільки заява Баженкова, хочу наголосити, та публікація на сайті Фонду соціального страхування», - сказав Коваль.

За його словами, як тільки буде поновлено правління ФССУ, Мінсоцполітики планує розбиратися у цьому питанні за допомогою правоохоронних органів.

«Всі дії Баженкова будуть нами як Міністерством соціальної політики відмінені, що б це не було — рішення, наказ, перерахування, усе у судовому порядку буде відмінено», - заявив Коваль.

Напередодні Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності. У відомстві гарантують поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, «державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування».

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

21 листопада 2019 року стало відомо, що голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання для відновлення виплат матеріального забезпечення.

Джерело: Укрінформ