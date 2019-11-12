Ще одна реформа. Голова парламентського комітету пояснила, до чого готуватися українцям з інвалідністю



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В Україні сьогодні близько 2,6 млн осіб з інвалідністю

Парламент збирається скасувати групи інвалідності

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова прокоментувала намір уряду замість радянської системи груп інвалідності запровадити європейські стандарти Міжнародної класифікації функціональності.

Як повідомлялося, Кабмін взяв до уваги рекомендації Всесвітньої організації охорони здоровʼя і планує стосовно людей з інвалідністю будувати соціальну політику та виплати держави не за групами, як це було раніше, а за розрахунком відсотка втрати працездатності. Загалом в Україні сьогодні близько 2,6 млн осіб з інвалідністю.

Третьякова в інтерв’ю «Главкому» заявила, що введення «відсотку втрати функціональності – це вхід для надання реабілітаційних процедур».

За словами депутатки, наразі частину законопроєкту про обчислення відсотку втрати функціональності виписують у Міністрестві охорони здоров’я, бо «це їхня компетенція».

«Ми імплементуємо до українського законодавства Міжнародну класифікацію функціональності, її вже перекладено на українську мову, але до кінця не проведено систему її ратифікації», — зазначила Третьякова.

На думку голови парламентського комітету, ці зміни мають сприяти збільшенню частки людей з інвалідністю на ринку праці.

«Послуги активного характеру виводили б людину, у якої є якісь часткові проблеми, у стан, коли ці проблеми або зникають зовсім, або зменшуються», - стверджує голова парламентського комітету.

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