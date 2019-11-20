Заступник міністра охорони здоров’я Загрійчук пішов у відставку



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Михайло Загрійчук пішов у відставку з посади

Загрійчук заявив, що продовжить працювати «на благо наших пацієнтів та лікарів»

Заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук заявив, що пішов у відставку з посади.

Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні подав у відставку з посади заступника міністра охорони здоров’я України! Дуже дякую всім за сумісну роботу, підтримку та допомогу», — зазначив Загрійчук.

Він додав, що продовжить працювати «на благо наших пацієнтів та лікарів».

Нагадаємо, заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректорці Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій та генеральній директорці Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко.

У зв'язку з цим працівники МОЗ направили публічний лист до прем’єра Гончарука, де закликали його припинити тиск на держслужбовців.

Своєю чергою, радник міністерки охорони здоров’я Дмитро Раімов заявив, що новопризначений заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук, який до цього був лікарем-хірургом в Інституті Шалімова, мав запитання до певних співробітників. Але ніхто нікого не збирається виганяти.