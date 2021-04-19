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    На Буковині за добу зафіксували 139 випадки коронавірусу

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    На Буковині за добу зафіксували 139 випадки коронавірусу - На Буковині за добу зафіксували 139 випадки коронавірусу
    На Буковині за добу зафіксували 139 випадки коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    За весь час епідемії в регіоні померло 1 572 людей

    У Чернівецькій області за добу зафіксували 139 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужали 303 людей. Про це повідомляє в Facebook глава ОДА Сергій Осачук.

    Так, загалом на Буковині зафіксовано 75 392 випадки хвороби.

    За останню добу 303 людей одужало, 56 202 – з початку пандемії.

    За весь час епідемії в регіоні померло 1 572 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 536 зразки та 230 експрес-тести.

    Більше подробиць очільник ОДА не навів.

    Нагадаємо, на Буковину прибула вакцина Comirnaty проти Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Область отримала 1170 доз, тобто 195 флаконів.

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    Теги: наука Facebook час
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