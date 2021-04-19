На Буковині за добу зафіксували 139 випадки коронавірусу
На Буковині за добу зафіксували 139 випадки коронавірусу
Фото з відкритих джерел
За весь час епідемії в регіоні померло 1 572 людей
У Чернівецькій області за добу зафіксували 139 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужали 303 людей. Про це повідомляє в Facebook глава ОДА Сергій Осачук.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 75 392 випадки хвороби.
За останню добу 303 людей одужало, 56 202 – з початку пандемії.
За весь час епідемії в регіоні померло 1 572 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 536 зразки та 230 експрес-тести.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Нагадаємо, на Буковину прибула вакцина Comirnaty проти Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Область отримала 1170 доз, тобто 195 флаконів.
Читайте також статті: